Güvenilir Gıda Denetiminde 10 Ton Kuruyemiş İmha Edildi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen denetimlerde, güvenilir gıda vasfına sahip olmayan 10 ton küflenmiş, bozulmuş, kokuşmuş kuruyemiş imha edildi ve işletme mühürlenerek ticaretten men edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde; iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir işletme tespit edildi. İşletmede 10 ton yer fıstığı, karpuz çekirdeği, çekirdek bulundu. İşletme, yasal süreç başlatılarak ticari faaliyetlerden men edildi ve mühürlenerek kapatıldı. Ele geçirilen ürünler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki verilen adrese teslim edilerek imha edildi.

Tüketici haklarını korumak amacıyla yoğun çaba sarf edildiğini kaydeden Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıda tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, şüpheli durumlarda 0342 323 27 27 numaralı hattın aranması gerektiğini bildirdi.