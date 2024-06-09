Şehitkamil Belediyesi Kurban Satış Alanlarını Belirledi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Kurban Satış Alanlarını Belirledi

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kurban satışı yapılacak alanları belirledi. Başkan Umut Yılmaz, vatandaşları hijyen ve sağlık risklerinin yanı sıra dolandırıcılık ve sahtecilik gibi olumsuz durumların önlenmesi amacıyla, belirlenen alanlar dışında kurbanlık alımı yapmamaları konusunda uyardı.

09.06.2024 12:49  Güncelleme: 16:26
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kurban satışı yapılacak alanları belirledi. Başkan Umut Yılmaz, vatandaşları hijyen ve sağlık risklerinin yanı sıra dolandırıcılık ve sahtecilik gibi olumsuz durumların önlenmesi amacıyla, belirlenen alanlar dışında kurbanlık alımı yapmamaları konusunda uyardı.

Şehitkamil'de kurban satış yerleri Selahattin Eyyubi Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı ile 1 Nolu Cadde'nin kesiştiği nokta, Sanayi Mahallesi 60721 Nolu Cadde ile Araban Yolu Caddesi'nin kesiştiği nokta ve Belkıs Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Fırat Taksi Durağı yanı olarak belirlendi.

Başkan Umut Yılmaz, kurban satış noktalarının belirlenmesinde, vatandaşların kolay erişim sağlayabileceği ve hijyenik koşullarda alışveriş yapabilecekleri alanların tercih edildiğini kaydetti. Satış alanlarının periyodik olarak dezenfekte edileceğini aktaran Yılmaz, satış alanları içerisinde veteriner ve tartı kontrolü hizmeti de verecekleri bilgisini paylaştı. Yılmaz, yurttaşların alışverişlerini rahatlıkla yapabilmeleri için geniş otopark alanları oluşturduklarını da söyledi.

Yılmaz, vatandaşları belirlenen alanlar dışında kurbanlık alımı yapmamaları konusunda uyararak; halk sağlığını ve güvenliğini korumak için yapılacak denetimlerde, kurban satışının belirlenen alanlar dışında gerçekleştirilmesi halinde cezai yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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