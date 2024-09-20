(GAZİANTEP) - Şehitkamil ilçesinin ilk belediye başkanı Ahmet Yılmaz, ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
20 Eylül 2015 tarihinde geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz için Şehitkamil Asri Mezarlık'ta anma programı düzenlendi. Törene, Ahmet Yılmaz'ın oğlu Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, merhumun aile üyeleri, sevenleri, dostları ve eski mesai arkadaşları katıldı.
Ahmet Yılmaz'ın anısına düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı, ardından dua edilerek Ahmet Yılmaz'ın kabrine karanfiller bırakıldı. Başkan Yılmaz, törene katılanlara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Şehitkamil'in İlk Belediye Başkanı Ahmet Yılmaz, Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika