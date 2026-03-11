Şehitler için 8 yıldır İstanbul\'dan Çanakkale\'ye yürüyor

ÇANAKKALE Savaşı gazisi torunu Saffet Gümüş (58), zaferin 111'inci yılında, İstanbul'dan Çanakkale'ye 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde Tekirdağ'a ulaştı.

'18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, İstanbul'dan başlattığı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde Tekirdağ'a ulaştı. Elinde Türk bayrağı ve dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikası ile bu yıl 8'inci kez İstanbul'dan, Çanakkale'ye yürüyen Gümüş'ü Tekirdağ sahilinde vatandaşlar karşıladı.

Yürüyüş boyunca yolda karşılaştığı vatandaşların ve araç sürücülerinin kendisine sevgi gösterisinde bulunduğunu ifade eden Gümüş, yürüyüşün farkındalık amacı taşıdığını söyledi. 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 8'incisini yaptığını söyleyen Gümüş, "Allah yine bu yıl da nasip eyledi. Tekirdağ'dayız şu an. Tabii yolumuz uzun, şehitler yolu. Nasip olursa 16 Mart'ta Çanakkale Valimize bir bayrak vereceğiz. Oradan sonra orada 111 dakika nöbetimizi tutacağız. Çünkü 111'inci yılındayız. Bu vatan kolay kazanılmadı, bu bayrak kolay kazanılmadı. Şu an Türkiye'nin şartlarını görüyoruz. Türkiye'mizin etrafı ateş çemberi. Vatan olmadan olmaz, bayrak olmadan olmaz. Biz tabii bu yürüyüşümüzün adı farkındalık yürüyüşü. Gelecek nesillere Çanakkale'yi anlatmak, vatan sevgisini aşılamak. Allah bizi vatansız bırakmasın, bayraksız bırakmasın. Vatanımıza milletimize, devletimize sahip çıkalım. Birlik olalım, beraber olalım. Büyüttükçe kardeş oluyoruz. Alevi'siyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla yani Türkiye'den ne kadar ırk ve cinsiyet varsa Çanakkale'de bundan 111 yıl önce beraberdik. Türkiye'nin dört bir yanından gittiler. Tek amaçları, tek gayeleri vardı. Şu bayrak düşmesin, vatan bölünmesin. Vatansız olmaz, ezansız olmaz, Kur'ansız olmaz" diye konuştu.

Saffet Gümüş'ün eski asker kıyafetleri ve Türk bayrağı ile sahilde yürüdüğünü gören vatandaşlar ve çocuklar kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.