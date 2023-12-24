 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye 12 şehidimize ağlarken, Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde şehitlere ve ailelerine yönelik skandal ifadeler kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

24.12.2023 - 11:52,  Güncelleme: 12:26
Abone Ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

ŞEHİTLERİMİZ VE AİLELERİYLE İLGİLİ SKANDAL İFADELER

22 - 23 Aralık tarihlerinde Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, evlatlarını kaybeden aileler ise dik duruşlarıyla metanet örneği sergiledi. Şehitlerimizden Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Ekşi Sözlük'te ise bazı kullanıcılar söz konusu açıklamalar ve şehitlerimizle ilgili skandal paylaşımlar yaptı.

PAYLAŞIMLARI YAPAN ŞAHISLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

1 KİŞİ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VAR

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."

Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Necati Sarıdağ: Şehit ve gazilerimize laf söyleyen kansızlara ömür boyu hapis cezası az olur. daha ağırı yapılmalı. Yanıtla 19 3
  • Sami Korkmaz: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Onlar sayesinde rahat ve güvende yaşıyoruz. Şehitlerimize kurşun sıkanlar kadar, şehitlerimiz hakkında yanlış yorum yapanlarda suçludur ve hakettiği cezayı almalıdır. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Yanıtla 37 3
  • Mehmet Emin Güneş: Vatandaşlıktan çıkarılsın öyleleri! Yanıtla 38 3
  • XYZ: Kurtuluş Savaşı' ndan beri topraklarımızı koruyan şehitlerimizin sayesinde güvende yaşayıp karnını doyurabildiğini unutuyor birileri. Siz beğenseniz de, beğenmeseniz de bu topraklar her daim Türk toprağı kalacak! Yanıtla 70 6

Ankara Başsavcılığı, Terör, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


12:05
Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
11:52
Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor

Son Dakika
12:05 Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
11:52 Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:17 2 yaşındaki bebeği istismar edip öldüren caninin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti istendi
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 13:17:43. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement