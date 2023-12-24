Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Yaşlı adama "Seni bu araya gömeriz" tehdidi savuranlar taksici bile değilmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

ŞEHİTLERİMİZ VE AİLELERİYLE İLGİLİ SKANDAL İFADELER

22 - 23 Aralık tarihlerinde Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, evlatlarını kaybeden aileler ise dik duruşlarıyla metanet örneği sergiledi. Şehitlerimizden Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Ekşi Sözlük'te ise bazı kullanıcılar söz konusu açıklamalar ve şehitlerimizle ilgili skandal paylaşımlar yaptı.

PAYLAŞIMLARI YAPAN ŞAHISLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

1 KİŞİ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VAR

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."