Şehzadeler Belediyesi çocuk evlerinde öğrenciler 10 Kasım'da saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi çocuk evlerinde öğrenciler 10 Kasım'da saygı duruşunda bulundu

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Şehzadeler Belediyesi çocuk evlerinde öğrenciler 10 Kasım\'da saygı duruşunda bulundu
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Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri'nde öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenledi. Saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup Atatürk fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesinin çocuk evlerinde eğitim gören öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunan çocuklar, ardından Atatürk'ün fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında düzenlenen "Büyük Gazi" etkinlikleriyle anıldı. Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri'nde de Atatürk'ü anma programı gerçekleştirildi.

Hafta boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ilişkin ders konuları işleyen çocuk evindeki öğrenciler, 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Çocuk evindeki öğrenciler, daha sonrasında ise Atatürk fotoğrafının önüne çiçek bıraktı. Tören, çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.

Kaynak: ANKA
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