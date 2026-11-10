Şehzadeler Belediyesi çocuk evlerinde öğrenciler 10 Kasım\'da saygı duruşunda bulundu

Şehzadeler Belediyesi çocuk evlerinde öğrenciler 10 Kasım'da saygı duruşunda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri'nde öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenledi. Saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup Atatürk fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.
(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesinin çocuk evlerinde eğitim gören öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunan çocuklar, ardından Atatürk'ün fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.
Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında düzenlenen "Büyük Gazi" etkinlikleriyle anıldı. Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri'nde de Atatürk'ü anma programı gerçekleştirildi.
Hafta boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ilişkin ders konuları işleyen çocuk evindeki öğrenciler, 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.
Çocuk evindeki öğrenciler, daha sonrasında ise Atatürk fotoğrafının önüne çiçek bıraktı. Tören, çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?