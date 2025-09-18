Şehzadeler Belediyesi'nden Çiftçilere Su Desteği

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kalemli Mahallesi'ndeki çiftçilerin ilaçlama ve tarımsal sulama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bölgeye 10 tonluk su tankı kurdu.

Tarımsal üretimi destekleyen yatırımlarına devam eden Şehzadeler Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinden Kalemli'de, çiftçilerin özellikle ilaçlama dönemlerinde yaşadığı su ihtiyacına çözüm olması amacıyla 10 tonluk tarımsal su tankının kurulumunu gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kalemli Mahallesi girişine monte edilen su tankı, bölgedeki üreticilerin tarımsal faaliyetlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde sürdürebilmelerini hedefliyor.

Özellikle ilaçlama dönemlerinde su temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak uygulama, çiftçilerin beğenisini kazandı.