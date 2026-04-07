Belediyede işe giremedi, ilçe binasını taşladı
Belediyede işe giremedi, ilçe binasını taşladı

07.04.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
Manisa'da CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi. Kaçtıktan bir süre sonra teslim olan şüpheli, belediyede işe girme konusunda sıkıntı yaşadığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1'inci Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.

CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRİP KAÇTI

CHP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi. Binanın camı kırılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

"İŞE GİRME KONUSUNDA SIKINTI YAŞADIM" DEDİ

Bir süre sonra şüpheli Y.T., Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Y.T.'nin ifadesinde, belediyede işe girme konusunda sıkıntı yaşadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay sonrası ilçe binası önünde kalabalık bir grup toplandı.

SALDIRI MADDİ HASARLA ATLATILDI

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Mert Özkösemen yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, olayda sadece maddi hasar oluştuğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Şehzadeler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

