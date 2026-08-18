Şeker-İş Sendikası'ndan Soruşturma Desteği - Son Dakika
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Şeker-İş Sendikası'ndan Soruşturma Desteği

Şeker-İş Sendikası\'ndan Soruşturma Desteği
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Şeker-İş, şeker soruşturmasını destekleyerek çocuk sağlığına dikkat çekti.

(ANKARA) - Şeker-İş Sendikası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "şeker soruşturması'na" ilişkin, "Konunun üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyor; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki irade ve kararlı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, nişasta bazlı şeker üretimi ile ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin, İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik "şeker soruşturması"yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün soframıza giren her ürün, yarının sağlık tablosunu şekillendirdiği açıkça ortadadır. Özellikle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren yoğun biçimde şeker ve şeker içeren ürünlerle karşı karşıya kalması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının oluşmasını zorlaştırmaktadır. Yüksek miktarda şeker ve yapay tatlandırıcı tüketimi ile obezite ve çeşitli metabolik sağlık sorunları arasındaki ilişki ise konunun artık yalnızca bireysel tercihler çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Çocuklarımızın sağlığını piyasadaki tercihlerin insafına bırakamayız. Bu nedenle sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımızın ne tükettiğini de sorgulamak zorundayız. Gıdanın içeriği, üretim biçimi ve tüketiciye nasıl sunulduğu; ekonomik olduğu kadar toplumsal bir sorumluluktur.

"ŞEKER PİYASASINDA KOTA SİSTEMİNİN GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Bu noktada tüketicinin doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bir ürünün gerçek içeriğinin veya niteliğinin farklı gösterilmesi, tüketicinin yanıltılması ya da mevzuata aykırı yollarla piyasaya sürülmesi yalnızca ticari bir ihlal değildir. Gıda sahteciliği, tüketicinin sadece cebini değil, sağlığını da tehdit eder. Bu nedenle gıda güvenilirliğini zedeleyen, tüketiciyi yanıltan ve sağlıklı gıdaya erişimi riske atan her uygulamanın bütün yönleriyle araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bugün gündemde bulunan Şeker Soruşturması'nı yalnızca ekonomik veya ticari bir soruşturma olarak görmüyoruz. Şeker piyasasında kota sisteminin, piyasa düzeninin, haksız rekabetin, tüketici haklarının, gıda güvenilirliğinin ve halk sağlığının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Özellikle ürünlerin gerçek niteliğinin farklı gösterilerek piyasaya sunulup sunulmadığına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle araştırılması; varsa usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Sivil toplum kuruluşu olarak bizler dün olduğu gibi bugün de; insan sağlığını tehdit eden, çocuklarımızın geleceğini riske atan, güvenilir gıda anlayışını zedeleyen ve gıda sahteciliğine zemin oluşturabilecek her türlü uygulamanın karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, konunun üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyor; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki irade ve kararlı çalışmalarını takdirle karşılıyor, teşekkürlerimizi arz ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeker-İş Sendikası'ndan Soruşturma Desteği - Son Dakika

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