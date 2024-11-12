Şeker Tüketimi ve Diyabet Riski

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Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, düşük şeker tüketimi olan bireylerin diyabet riskinin yüzde 35, hipertansiyon riskinin yüzde 20 oranında azaldığının görüldüğünü ifade etti.

Vakıftan "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, şeker tüketimi ve diyabet vakalarındaki yükselişin Türkiye'de de çok ciddi rakamlara ulaştığı belirtildi.

Türkiye'de 18 yaş üzeri diyabet hastası oranının yüzde 14,5 ve 10 milyonu aşkın kişinin ise diyabet hastası olduğu bilgisi verilen açıklamada, diyalize giren hasta sayısının 65 bine yaklaştığı ve bu kişilerin de yüzde 40'ının aynı zamanda diyabet hastası olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBV Başkanı Timur Erk, Güney Kaliforniya Üniversitesinde yapılan ve Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, şeker tüketimini kontrol altına almanın yalnızca çocukluk ve yetişkinlikte değil, anne karnından itibaren sağlıklı bir geleceğin temelini oluşturduğunun belirlendiğini aktardı.

Vakfın yıllardır şeker ve tuz tüketiminin azaltılması için büyük çaba harcadığını belirten Erk, özellikle gelişme çağındaki çocukların ambalajlı gıdalardan uzak durması ve şeker tüketiminin minimuma indirilmesi için şehir şehir, okul okul gezerek eğitimlerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Erk, Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının annenin gebelik döneminde ve doğumdan sonraki ilk iki yılda düşük şeker tüketiminin diyabet ve hipertansiyon riskini nasıl azalttığını ortaya koyduğuna işaret ederek, "İkinci Dünya Savaşı'ndaki şeker karnesi uygulamasıyla yapılan karşılaştırmalı çalışmada, düşük şeker tüketimi olan bireylerin diyabet riskinin yüzde 35, hipertansiyon riskinin ise yüzde 20 oranında azaldığı görülmüş. Bu sonuçlar bize, şekerle mücadelenin anne karnından başlaması gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Şeker tüketiminin azaltılması için acil eylem planı hazırlanmalı"

ABD'de uzmanlar, 2 yaş ve üzeri bireylerin şeker alımını günlük kalorinin yüzde 10'uyla sınırlamayı önerse de ortalama bir Amerikalının günde yaklaşık 17 tatlı kaşığı ilave şeker tükettiğini anlatan Erk, bu oranın özellikle tip 2 diyabet ve diğer sağlık sorunları açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkati çekti. Erk, Türkiye'de ise bu oranın kişi başına 14 tatlı kaşığı seviyesinde olduğunu bildirdi.

TBV Başkanı Erk, gıda sanayicileri, okullar, restoranlar gibi birçok kurum ve kuruluşun bu konuda harekete geçmesi gerektiğini, hatta şeker tüketimini azaltmak için acil eylem planı hazırlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmadığında böbrek hastalıkları, kalp damar sorunları ve hastalıkları, sinir ve göz hasarları, uzuv kaybı gibi pek çok ciddi komplikasyona yol açabileceği uyarısında bulunan Erk, "Bu tür kronik rahatsızlıklarla mücadele, şeker tüketimini kontrol altında tutmakla başlar. Ülkemizin yeni diyabet hastalarına değil, sağlıklı ve genç bir nüfusa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.