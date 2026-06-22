Selam'dan Şara'ya Destek - Son Dakika
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Selam'dan Şara'ya Destek

22.06.2026 16:35
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Lübnan Başbakanı Selam, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Lübnan'a müdahale iddialarını reddetmesini memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Suriye'nin Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani telefonda görüştü.

Başbakan Selam görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın dün yayımlanan televizyon röportajında Lübnan'a yönelik sergilediği "kardeşçe ve açık tutumu" takdir ettiğini belirtti.

Selam, Şara'nın açıklamalarının Suriye'nin Lübnan'a yönelik niyetleri konusunda ortaya atılan spekülasyon ve yanıltıcı değerlendirmelere son verdiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesi vurgulandı.

Şara'nın açıklamaları

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, dün Dubai merkezli el-Meşhed televizyon kanalına verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz." demişti.

Suriye'nin Lübnan'da güvenli bir çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini belirten Şara, bunun geçmişteki vesayet dönemine dönüş anlamına gelmediğini, aksine Lübnan devletinin ve kurumlarının güçlendirilmesini hedeflediğini vurgulamıştı.

Lübnan kamuoyuna da seslenen Şara, "Eğer bir çatışma ya da savaşın içine girmek isteseydik, bunu açıkça söyleyecek kadar cesaretimiz var. Ancak bizim niyetimiz Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istemektir. Onlar için huzurlu ve mutlu bir yaşamdan başka bir temennimiz yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, Lübnan, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selam'dan Şara'ya Destek - Son Dakika

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