Selanik'te Türk toplumunun cami ve mezarlık talepleri - Son Dakika
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Selanik'te Türk toplumunun cami ve mezarlık talepleri

Selanik\'te Türk toplumunun cami ve mezarlık talepleri

Yunanistan'ın ikinci ve önemli şehri Selanik'te yaşayan Türk toplumu, cami ve mezarlık gibi dini ihtiyaçlarının karşılanmamasından şikayetçi. Osmanlı dönemine ait camilerin müze olarak kullanılması ve mezarlık eksikliği, Türklerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Türk toplumu, kendi seçtikleri imamın bayram namazını kıldırmasını talep ediyor. Ayrıca, Selanik'te Türklerin mezarlığı bulunmaması nedeniyle vefat edenlerin uzak mesafelere götürülüp defnedilmesi sıkıntı yaratıyor.

30.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
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Tarih boyunca farklı kültür, din ve milletlerin bir arada yaşadığı Yunanistan'ın ikinci ve önemli şehri Selanik'te yaşayan Türk toplumu, cami ve mezarlık gibi dini ihtiyaçlarına yönelik yaşadığı sorunların çözülmesini talep ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Müslüman, Hristiyan ve Yahudilere ev sahipliği yapmış Selanik'te, şimdi yaşayan Türk toplumunun en önemli sorunları arasında cami ve mezarlık ihtiyacının karşılanmaması yer alıyor.

Camiler amaçları dışında kullanılıyor

Şehirde bulunan Osmanlı dönemine ait birçok caminin müze gibi farklı amaçlar için kullanılmaya başlanması, Türklerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına neden oluyor.

Her yıl Atatürk Evi'ni ziyarete gelen binlerce Türk turisti ağırlayan Selanik'te bulunan Osmanlı döneminden ayakta kalabilen camiler, Yunan devleti tarafından ibadete kapalı tutuluyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Süleymanoğlu, Selanik'te yaklaşık 6 bin soydaşın yaşamasına rağmen hala ibadete açık bir cami ve mezarlığın bulunmadığını hatırlattı.

"Yunan devleti tarafından atanan imamın arkasında saf tutmayacağız"

Yunanistan Din İşleri Genel Sekreterliğinin, 10 Nisan'da bayram namazı için Selanik'teki Yeni Cami'nin tahsis edileceğini duyurmasıyla ilgili de konuşan Süleymanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yunan devleti bu yıl bayram namazı için şehirdeki Osmanlı eserlerinden Yeni Cami'yi tahsis etti. Ancak şöyle bir sorun var. Bizler, 2013 ve 2014'te olduğu gibi Yunan devleti tarafından atanan imamın arkasında saf tutmayacağız. 2018'de olduğu gibi kendi seçtiğimiz imamın bayram namazını kıldırmasını istiyoruz."

Vefat edenler en yakın 200 kilometre uzaklıktaki Batı Trakya'da defnediliyor

Derneğin Asbaşkanı Kıymet İsmailoğlu ise kentte Türklerin mezarlığı bulunmaması nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

İsmailoğlu, vefat edenlerin, en yakın 200 kilometre mesafedeki İskeçe veya 274 kilometre uzaktaki Gümülcine'ye götürülüp oradaki mezarlıklara defnedildiklerini söyledi.

Selanik'te yaşayan Batı Trakyalı soydaşların 2005'te kurduğu derneğin amaçlarından en önemlisinin cami ve mezarlık sorununa çözüm bulmak olduğunu ifade eden İsmailoğlu, mezarlık konusu ile ilgili bir gelişme olmadığını belirtti.

İsmailoğlu, Selanik'te yaşayan soydaşların Yunan devleti tarafından bayram namazı için tahsis edilen Yeni Cami'de kendi seçtikleri imamın arkasında saf tutmak istediklerini kaydetti.

Yeni Camii, 2013 ve 2014 yıllarında da bayram namazı için tahsis edilmiş ancak Batı Trakyalı soydaşların seçtiği müftünün imam görevlendirmesine izin verilmemişti.

Selanik'te yaşayan soydaşlar da Yunan hükümetinin görevlendirdiği imamın arkasında saf tutmayarak bu durumu protesto etmişti.

2018 yılında ise Yeni Cami'de 200 kişi, bayram namazını ilk kez Batı Trakya'da seçilmiş müftülük tarafından görevlendirilen imam ve müezzinle kılmıştı.

Yeni Camii sergi salonu olarak kullanılıyor

Selanik'te, Osmanlı döneminde 1902'de İtalyan mimar Vitalyano Poselli'ye inşa ettirilen Yeni Camii, 1925-1963 yıllarında müze olarak kullanıldı.

Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1986'da restore edilen cami, halen Selanik Belediyesi tarafından sergi salonu olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selanik'te Türk toplumunun cami ve mezarlık talepleri - Son Dakika

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