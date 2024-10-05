Selçuk Bayraktar'dan AA'nın 'Haberci Drone'una Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selçuk Bayraktar'dan AA'nın 'Haberci Drone'una Ziyaret

Selçuk Bayraktar\'dan AA\'nın \'Haberci Drone\'una Ziyaret

TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar, AA'nın geliştirdiği 'Haberci Drone'u inceledi, tebrik etti.

05.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Haberci Drone"unu inceledi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde; kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bayraktar, AA Teknoloji Masası'na katılmak için geldiği AA standında, AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü tarafından AR-GE projesi kapsamında haber sektörüne yönelik prototip üretimi gerçekleştirilen "Haberci Drone"u hakkında AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'den bilgi aldı.

Karagöz, bu dronu dünyadaki bütün medya kuruluşlarının kullanımına sunacaklarını söyledi.

Canlı yayın yapma özelliğine sahip dronun özelliklerine ilişkin detayları dinleyen Bayraktar, "Sizleri tebrik ediyoruz, emeklerinize sağlık. Paydaşımız olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı, Teknofest, Teknoloji, Etkinlik, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'dan AA'nın 'Haberci Drone'una Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:51:01. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan AA'nın 'Haberci Drone'una Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement