Selçuk Bayraktar, FRG-100D4\'ün başarıyla yörüngeye oturmasını duyurdu

Selçuk Bayraktar, FRG-100D4'ün başarıyla yörüngeye oturmasını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani tarafından geliştirilen FRG-100D4 uydusunun başarıyla yörüngesine oturduğunu açıkladı. Bayraktar, haberleşme ve navigasyon faydalı yüklerini taşıyan uydunun uzay çalışmalarındaki 6. uydu olduğunu belirtti.
(ANKARA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani tarafından geliştirilen FRG-100D4 uydusunun başarıyla yörüngesine oturduğunu açıkladı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzay Çalışmalarımızdaki 6. Uydumuz: FRG-100D4... Fergani'nin geliştirdiği, haberleşme ve navigasyon faydalı yüklerini bünyesinde barındıran FRG-100D4 uydusu başarıyla yörüngesine oturdu. Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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