Selçuk Belediye Başkanı Sengel, Gökçealan'da Çay Bahçesi Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı Sengel, Gökçealan'da Çay Bahçesi Müjdesi Verdi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gökçealan'da ailelerin kullanımına yönelik çok amaçlı bir çay bahçesi yapılacağını duyurdu. Başkan, sosyal destek projeleriyle vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

13.02.2025 13:05  Güncelleme: 13:28
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(İZMİR) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gökçealan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Sık sık kent merkezinde yer alan mahalle ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelen ve bu kez Gökçealan'da ailelerin kullanabileceği çok amaçlı bir çay bahçesi yapılacağını müjdeleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Biz mali olarak zor durumda olsak da vatandaşın zorlanmaması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Gökçealan Mahalle Muhtarı Nazmi Tabak, meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Gökçealan'da incelemelerde bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle belediye araç filosuna bir tanker ve bir çöp aracı kazandırıldığı bilgisini vatandaşlarla paylaştı.

"Gökçealan'da güzel işler yapmak istiyoruz"

Gökçealan'da halkın talepleri doğrultusunda aile çay bahçesi yapılacağını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Gökçealan'da güzel işler yapmak istiyoruz. Seçim döneminden önce zaten hemen arkamızda olan park alanını getirmiştik ancak bir sözümüz daha vardı. O da birçok kadının çok talep ettiği aile çay bahçesini yapabilmek. Şu an itibariyle aile çay bahçesini yapmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok amaçlı olarak da kullanabilecekleri bir alan dizayn edeceğiz. Gökçealan'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Efeslim Kart Projemiz 5 yıldır devam ediyor"

Ülke gündemine ve derinleşen yoksulluğa da dikkati çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Biz vatandaşların tenceresi kaynamıyorken sosyal destek projelerimizle vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Emeklileri düşük maaşlara mahkum eden sisteme karşı Emekli Efeslim Kart ile öğrencilerimize ikincisini açtığımız Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile destek olurken vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşması için Halk Market ile hizmet veriyoruz. Halk ekmeğimizi üretmek için yakında Belevi'de fırınımızı açacağız. Tüm sosyal destek projelerimizle vatandaşları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Efeslim Kart Projemiz 5 yıldır devam ediyor. 14 Mayıs Mahallesi'nde şen çocuk atölyemiz var. Biz mali olarak zor durumda olsak da vatandaşın zorlanmaması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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