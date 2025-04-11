Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
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Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Tamamlandı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Nisan Ayı Meclis Toplantısında belediye borçlarını ve gerçekleştirilen projeleri değerlendirerek, pandemi sürecinde bile borç ödediklerini ve önemli hizmetler sunduklarını ifade etti.

11.04.2025 14:33  Güncelleme: 16:14
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(İZMİR) - Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı faaliyet raporunun kabul edildiği ikinci oturumla tamamlandı. Başkan Sengel, "2019'da göreve geldiğimde partililerim bana borç listesini asmamı söyledi. Yok dedim yapmayacağım. Bunu hep söyledim yine söylüyorum; 2019'dan 2021'e kadar borç ödedik ki o dönemde pandemi de vardı. Her şeye rağmen sigorta borçlarını ödedik" dedi.

Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı faaliyet raporunun kabul edildiği ikinci oturumla tamamlandı. Komisyona gönderilen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve meclis üyeleri önemli açıklamalar yaptı. Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"2019'da göreve geldiğimde partililerim bana borç listesini asmamı söyledi. Yok dedim yapmayacağım. Bunu hep söyledim yine söylüyorum; 2019'dan 2021'e kadar borç ödedik ki o dönemde pandemi de vardı. Her şeye rağmen sigorta borçlarını ödedik. Dört aydır ödenmeyen belediye emekçilerinin maaşlarını ödedim ki, işçi arkadaşlarımız kredileri yüzünden icralık olmuştu. Selçuk Belediyesi hayatında düzenli ikramiye görmemişti. Meryem Ana Evi gelirleri elimizden alınan kadar ikramiyeler düzenli olarak ödendi. Yıllardan beri kalan borçları ödeyerek devam ettik.

"Öğrenci otobüsümüz tüm Türkiye'ye örnek oldu"

Biz her gittiğimiz yerde Efeslim Kart'ı, Efesli Bebeleri, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü anlatıyoruz ki; öğrenci otobüsümüz tüm Türkiye'ye örnek oldu. Şişli'de bile Öğrenci Otobüsü açmaya karar verdiler."

"Üç yıl ödemesiz verilen krediyi ödedik"

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nin yapımı için İller Bankası'ndan alınan kredinin kendi döneminde ödendiğini belirten Sengel, şöyle devam etti:

"Üç yıl ödemesiz verilen krediyi ödedik. Üç yıl orada ne yapıldı bilmiyorum ama son yıllarda o merkez bir akademi oldu. Çocuklarımız destan yazıyor. Binlerce kursiyerimiz, bir sürü okurumuz var. Çocuklarımız ders çalışmaya geliyor. Faaliyet raporu okunsaydı orada yazıyordu. Bir yeri yapmak değil ona ruh katabilmek, hayatın içerisine dahil etmek önemli. Kadın Dayanışma Merkezimizde eskiden kurslar vardı. O kursları kütüphanemizde düzenledik. Orayı da Engelsiz Yaşam Merkezi yaptık. Herkes çalıştı emek verdi, efsane işler yaptık. Biz engellimize de çocuklarımıza da kadınlara da sahip çıktık.

'Hükümet Belediye El Ele Daha Güzel Günlere' diyerek doğal gazı biz getiriyoruz diyerek Zafer Mahallesi'nden başlayıp bir türlü Cumhuriyet'e kadar gelemeyen ve çarşı es geçilmiş olmasına rağmen koordinasyonu sağlayıp halihazırda yine ihalemizi gerçekleştirerek devam ettik."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika

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