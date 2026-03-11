Selçuk Belediyesi'nden Sınav Yolundaki Öğrencilere Destek - Son Dakika
Selçuk Belediyesi'nden Sınav Yolundaki Öğrencilere Destek

11.03.2026 10:23  Güncelleme: 11:34
Selçuk Belediyesi, TYT, AYT ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Süreç Değerlendirme Sınavları düzenleyerek sınav kaygısını azaltmayı ve öğrencilere gerçek sınav atmosferi sunmayı hedefliyor. Toplamda 342 öğrencinin katıldığı sınavlar, hem öğrenciler hem de veliler tarafından olumlu karşılanıyor.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi, TYT, AYT ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav sürecine katkı sağlamak amacıyla Süreç Değerlendirme Sınavları düzenledi.

Öğrencilerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine ve sınav öncesi heyecanlarını azaltmalarına olanak tanıyan uygulama, 7–8 Mart tarihlerinde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi, Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi ile Belevi Mahallesi'nde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Sınav kaygısını azaltmayı ve öğrencilerin kendi seviyelerini görmelerini hedefleyen Süreç Değerlendirme Sınavları, kütüphane kulübü üyesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Sessiz ve sakin bir kütüphane ortamında gerçekleştirilen sınavlara toplam 342 öğrenci katılarak sınav deneyimi yaşama fırsatı buldu.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde her ay düzenlenen Süreç Değerlendirme Sınavları hem öğrencilerden hem de velilerden olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. Öğrenciler, sınavlarda bilgilerini ölçme ve eksiklerini görme fırsatı bulduklarını belirtirken; veliler de çocuklarının yaşadıkları kentte düzenli olarak deneme sınavına girebilmesinin önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Sınava katılan veliler, çocuklarının düzenli olarak deneme sınavlarına katılmasının büyük avantaj sağladığını belirterek, uygulamanın öğrencilerin farklı soru türleriyle karşılaşmasına, kodlama sistemini öğrenmesine ve sınav disiplinini kazanmasına katkı sunduğunu dile getirdi. Veliler ayrıca hizmetin yalnızca eğitim açısından değil, ekonomik açıdan da önemli destek olduğunu vurgulayarak, benzer sınavların özel kurumlarda yüksek ücretlerle yapılabildiğini, belediyenin sunduğu bu imkanın aileler için büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

Sınava katılan öğrenciler ise uygulamanın kendileri için önemli deneyim olduğunu belirterek, sınav sayesinde eksiklerini görme ve hangi konulara daha fazla çalışmaları gerektiğini fark etme fırsatı bulduklarını dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca gerçek sınav ortamında deneme yapmanın sınav heyecanını azaltmada da faydalı olduğunu ifade ederek sunulan imkan için teşekkür ettiler.

Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Süreç Değerlendirme Sınavlarının gelecek aylarda da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

