Selçuk Belediyesi'ne Hayvan Ambulansı Bağışı

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik koruma, nakil ve rehabilitasyon çalışmalarına önemli bir katkı sağlandı. Hayvansever Hüseyin Barış İnag tarafından Selçuk Belediyesi'ne 2025 model tam donanımlı bir araç bağışlandı.

Selçuk Belediyesi'nin envanterine kazandırılan araç, hayvan ambulansı ve hayvan nakil aracı olarak kullanılacak. Modern ve tam teşekküllü donanıma sahip araç sayesinde sokak hayvanlarının acil müdahale, güvenli nakil, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri daha hızlı ve etkin şekilde yürütülebilecek.

Sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya yönelik yaptığı çalışmaları sürdüren Selçuk Belediyesi, bu anlamlı bağışla birlikte daha fazla sokak hayvanına yardımcı olabilecek.

"İyi insanların olması bizi umutlandırıyor"

Duyarlı davranışı ve can dostların yaşamına verdiği destek nedeniyle hayvansever Hüseyin Barış İnag'a teşekkür eden Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Gökalp Güzel; "Ülkemizde ve şehrimizde hala böyle iyi insanların olması zor dönemlerden geçtiğimiz bu zamanlarda bizi umutlandırıyor. Hüseyin Barış İnag, aslen Selçuklu, genç, başarılı bir arkadaşımız. Belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan veterinerimiz Mehmet Öztürk'ün vesilesi ile kendisiyle tanıştık. İlçemize bir şeyler yapma isteğini iletti. Bizim de bir Haybulans'a daha ihtiyacımız vardı. Kendisi de bizi kırmadı. Yaklaşık bir buçuk milyon değerindeki bu aracı belediyemize hibe etti. Hem Hüseyin Barış İnag'a hem de veteriner hekimimiz Mehmet Bey'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Gülümsetenleriniz çok olsun"

Bağışta bulunan Hüseyin Barış İnag'ı makamında misafir eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Değerli bağışçımız Hüseyin Barış İnag yanımızda ve kendileri bize sıfır kilometre bir Haybulans bağışında bulundular. Biz de inanılmaz büyük bir keyifle ve de onurla sizlerle paylaşmak istedik. Selçuk'ta dayanışmanın, iyiliğin ve paylaşmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz. Can dostlarımızın yaşam hakkına sahip çıkan, onların yanında olan her adım bizim için çok değerli. Bu Haybulans sayesinde daha fazla cana daha hızlı ulaşacak, daha fazla umuda dokunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Haybulans hizmete başlayacak. İyiliğin, dayanışmanın ve gülümsetenlerin sayısı hep artsın. Gülümsetenleriniz çok olsun" diye konuştu.