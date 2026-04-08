Selçuk İnan: Galatasaray Ligin En Güçlü Takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selçuk İnan: Galatasaray Ligin En Güçlü Takımı

08.04.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray deplasmanını değerlendirirken, zorlu maçta puan almak için iyi oyun ve şans gerektiğini vurguladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. İnan, Galatasaray'ı ligin en güçlü ve en iyi takımı olarak nitelendirerek, bu tür maçlarda Galatasaray'ın hep favori olduğunu belirtti. Ancak, takım olarak kendi güçlerinin farkında olduklarını ve puan alabilmek için sadece mücadele etmenin yeterli olmayacağını, iyi bir oyun ortaya koymaları gerektiğini ifade etti.

İnan, ayrıca Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, onu herkesin tanıması gereken özel bir insan olarak tanımladı. Saha dışı olaylara hiçbir zaman müdahil olmadığını vurgulayan İnan, futbolculuğu ve teknik adamlığı boyunca saygı çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Oyuncuların ıslıklanması konusunda ise, oyuncuların herkesten daha fazla gol atmak istediğini, ancak özgüven düşüklüğü yaşadıklarını belirterek, taraftarlardan bu anlarda oyunculara sahip çıkmalarını istedi.

Takımın kadro yapısına değinen İnan, alternatifli bir kadro olmadıklarını, oyuncular kötü performans gösterse bile oynatmak zorunda olduklarını ifade etti. Sakatlık durumları hakkında bilgi vererek, bazı oyuncuların Galatasaray maçında takımla birlikte olacağını düşündüğünü ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kocaelispor, Galatasaray, Selçuk İnan, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:10:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.