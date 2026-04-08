Selçuk İnan: Galatasaray Ligin En Güçlü Takımı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. İnan, Galatasaray'ı ligin en güçlü ve en iyi takımı olarak nitelendirerek, bu tür maçlarda Galatasaray'ın hep favori olduğunu belirtti. Ancak, takım olarak kendi güçlerinin farkında olduklarını ve puan alabilmek için sadece mücadele etmenin yeterli olmayacağını, iyi bir oyun ortaya koymaları gerektiğini ifade etti.

İnan, ayrıca Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, onu herkesin tanıması gereken özel bir insan olarak tanımladı. Saha dışı olaylara hiçbir zaman müdahil olmadığını vurgulayan İnan, futbolculuğu ve teknik adamlığı boyunca saygı çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Oyuncuların ıslıklanması konusunda ise, oyuncuların herkesten daha fazla gol atmak istediğini, ancak özgüven düşüklüğü yaşadıklarını belirterek, taraftarlardan bu anlarda oyunculara sahip çıkmalarını istedi.

Takımın kadro yapısına değinen İnan, alternatifli bir kadro olmadıklarını, oyuncular kötü performans gösterse bile oynatmak zorunda olduklarını ifade etti. Sakatlık durumları hakkında bilgi vererek, bazı oyuncuların Galatasaray maçında takımla birlikte olacağını düşündüğünü ekledi.