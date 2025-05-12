Selçuk'ta Anneler Günü'nde DMD Hastalarına Destek Etkinliği - Son Dakika
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Selçuk'ta Anneler Günü'nde DMD Hastalarına Destek Etkinliği

Selçuk'ta düzenlenen Anneler Günü Çayı etkinliğinde DMD hastası çocukların tedavisine destek olmak için açılan stand yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, devletin engelli çocuklar için destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

12.05.2025 12:57
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(İZMİR) - Selçuk'ta Anneler Günü dolayısıyla "Anneler Günü Çayı" etkinliği düzenlendi. DMD hastası Batın, Efehan ve Göktuğ'un tedavisine destek olmak amacıyla açılan standın yoğun ilgi gördüğü etkinlikte konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Hem SMA hem DMD hastası çocukların her birinin ailesi bire bir, ilmek ilmek para topluyorlar. Oysa devletin görevi bu. Bu çocukların iyileşmesi için o kadar çok yere harcanan paraların çocuklar için ayrılması bu kadar zor olmamalı" dedi.

Selçuk'ta Anneler Günü, Ahmet Ferahlı Parkı'nda Efes Selçuk Kadın Platformu ve Selçuk Belediyesinin işbirliği ile düzenlenen "Anneler Günü Çayı" etkinliğiyle ile kutlandı.

DMD Kas Hastası Batın, Efehan ve Göktuğ'un tedavisine destek olmak amacıyla açılan stant yoğun ilgi gördü. Anneler Günü'nü kutlamak için toplanan her yaştan Selçuklu, Çağatay Burak Kesen'in şarkılarıyla eğlendi.

Etkinlikte Efes Selçuk Kadın Platformu adına konuşan Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, Anneler Günü'nün de çocukların ve annelerin daha mutlu olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son yıllarda yaşanan kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, 6284 Sayılı Kanun'un yeterince uygulanmaması, anneler özelinde çocuklarımızın eğitim hayatlarından geleceklerinden endişeli olmamız biz kadınlar için oldukça üzücü. Ülkemizde Ekrem İmamoğlu'nun ve 27 kişinin diplomasının iptali artık hiçbirimizin güvende olmadığı gerçeğini gösteriyor. Protestolara katılan gençlerimizin ibret olsun minvalinde tutuklu yargılanmaları içimizi acıtıyor. Çünkü biz anneyiz. Anne olmak için çocuk doğurmak gerekmiyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin duygularını hissedebilmek için onlar için en iyi geleceği hazırlayabilmek bizim görevimiz. Cennetin biz annelerin ayaklarının altında olmasını istemiyoruz. Biz bu dünyada çocuk ve gençlerimizle beraber cennet ülkemizde cennetteymiş gibi yaşamak istiyoruz. Çabamız bunu gerçekleştirmek için. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Selçuk Belediye Başkanı Sengel de özellikle DMD ve SMA hastalığıyla mücadele eden annelerin ne denli güçlü ve özverili olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir anne için en zor şeylerden bir tanesi yaşam mücadelesi veren, sağlığı için mücadele eden bir evladının olmasıdır. Ama anneler güçlüdür, anneler şefkatlidir, anneler korumacıdır, anneler çocukları için her şeyin en iyisinin olmasını ister. DMD ile mücadele eden çocuklarımız geleceğe emin adımlarla yürüyecekler, sağlıklarına kavuşacaklar. O çocuklar için bir gününü boşa harcamayan, her saniyesini dualarla geçiren bu annelerin de Anneler Günü kutlu olsun. 'Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın' derler ya, aynen öyle. Engelli annelerinin durumlarını çok uzun yıllardan beri engel tanımaz çocuklarla çalıştığım için biliyorum. Sizlerin fedakarlığı asla ödenemez."

"Her birinin ailesi, ilmek ilmek para topluyorlar"

Sengel, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan, kadınların şiddete uğramamasına ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nin tam 11 yıl önce imzalandığını belirtti. Ancak sözleşmeden tek bir kişinin sözüyle çıkıldığını ifade eden Sengel, bunun sonuçlarının kadın cinayetleriyle, çocuk cinayetleriyle ve istismarlarla görüldüğünü kaydetti.

Sengel, şunları söyledi:

"O yüzden o sözleşmenin tekrar geleceği günlere olan umudumuzu yinelemek istiyorum. Birçok gencimiz var şu an, sadece anayasal hakları olan taleplerini dile getirip sokakta bunu yüksek sesle söyledikleri için içerde olan. O yüzden bu Anneler Günü'nde bir anne olarak en büyük temennim odur ki; o gençler annelerine kavuşsunlar. Bu ülkede çocuklar çok daha özgür büyüyebilsin. Bu ülkede DMD hastası olan, SMA hastası olan çocukların o parayı nasıl bulabileceklerini düşünmediğimiz yarınlara ihtiyacımız var. Çünkü şu anda emin olun ki hem SMA hem DMD hastası çocukların her birinin ailesi bire bir, ilmek ilmek para topluyorlar. Oysa devletin görevi bu. Bu çocukların iyileşmesi için o kadar çok yere harcanan o paraların o çocuklar için ayrılması bu kadar zor olmamalı. İşte o günlere kavuştuğumuz zaman ne analar ağlayacak ne evlatları için endişe duyacak ve ondan sonrası için bu memlekette doğan her çocuk geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecek. İşte o zaman gerçek Anneler Günü'nü kutlayacağız. O zamana kadar bütün annelerin, anne adaylarının, anne olmak isteyen herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ana yürekli babaların, yüreğinde anne şefkati taşıyan herkesin gününü kutluyorum."

Sengel'in konuşmasının ardından Batın, Efehan ve Göktuğ'un annelerine, çocuklarıyla fotoğrafları hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk'ta Anneler Günü'nde DMD Hastalarına Destek Etkinliği - Son Dakika

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