Selçuk'ta Pamucak Rekreasyon Alanı Projesi Tamamlandı

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi, Pamucak Rekreasyon Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarda 400 ağaç dikilerek ilk etabı tamamlandı.

Uzun yıllar moloz dökme alanı olarak kullanılan proje alanında ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri ile birlikte temiz bahçe toprağı kullanılarak tesviye çalışması yapıldı. Vatandaşların en verimli kullanabileceği şekilde düşünülerek hazırlanan Pamucak Rekreasyon Alanı projesinde, vatandaşların yürüyüşlerini yapabilecekleri 1 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu tamamlandı. Vatandaşların, yürüyüş yolunu günün her saatinde istedikleri bir şekilde kullanabilmesi için yol boyunca enerjisini güneşten alan solar panelli elektrik aydınlatmaları yerleştirildi.

Etaplar halinde yapımı sürecek olan projede, Selçuk Belediyesi Park ve Bahçeler birimi tarafından Pamucak Rekreasyon Alanı'na yaklaşık 400 ağaç dikilerek geçtiğimiz aylarda çevre düzenlemelerinin ilk etabı tamamlandı. Selçuk Belediyesi emekçileri, ilerleyen günlerde proje alanında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına devam edecek. Pamucak Rekreasyon Alanı'nda otopark alanı olarak planlanan bölüm genişleterek vatandaşların park sorunu yaşamasının önüne geçilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından otopark alanının genişletme çalışmaları için asfalt kırığı serim çalışması yapıldı.

"400 ağaç diktik, dikmeye de devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, mevcut alanı daha yeşil bir Selçuk için değerlendirdiklerini aktaran Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu alanı vatandaşların sosyalleşebileceği, aileleriyle, dostlarıyla zaman geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri bir alana dönüştürmek istedik. Yaklaşık 400 ağaç diktik, dikmeye de devam edeceğiz. Ekeceğimiz rengarenk çiçeklerimiz de buraya ayrı bir hava katacak. Amacımız Selçuk'un yeşil bir alan daha kazanmasıydı. Yürüyüş yolu boyunca kullandığımız aydınlatma direklerimizi, enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak için solar panelli tercih ettik. Her detayını ince eleyip sık dokuyarak çalışıyoruz. Bu projede, aynı titizlikle bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.