Selde Mahsur Kalan 3 Köpek Kurtarıldı
22.02.2026 10:40
Manisa'da selde mahsur kalan 3 köpek, hayvanseverler tarafından kurtarılıp tedaviye alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki selde çiftlikte mahsur kalan ve yoldan geçen kamyon şoförünün ihbarıyla hayvanseverler tarafından kurtarılan 3 köpek, Bursa'da tedaviye alındı. Hayvanlarda biri çiftliğe teslim edilecek, diğer ikisi sahiplendirilecek.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde perşembe günü sağanak sonrası yaşanan selde çiftlikteki 3 köpek, derinliği 2 metreye kadar ulaşan suyun ortasında mahsur kaldı. Kamyon şoförünün görüp, haber vermesi sonucu çiftliğe gelen Her Eve 1 Pati Derneği (HEPAD) ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, köpekleri sırtlarında taşıyarak kurtardı. Bursa'ya getirilen 3 köpek, özel bir klinikte tedaviye alındı. Hayvanlardan biri tedavisinin ardından çiftliğe teslim edilecek, diğer ikisi sahiplendirilecek.

'GENEL SAĞLIK DURUMLARINDA CİDDİ BİR PROBLEM YOK'

İlk geldiklerinde 3 köpeğin de korku içinde olduklarını belirten kliniğin başhekimi Veteriner Hekim Emel Bacaksız Ölmeztürk, "Geçtiğimiz gece 3 tane çocuğumuz geldi. Manisa'daki sel baskınından dolayı buradalar. HEPAD tarafından kurtarıldılar. Biz de sağlık olarak onlara destek oluyoruz. 3 çocuğumuzun 1'i kangal, 2'si melez. Genel olarak sağlık durumlarında çok ciddi bir problem yok. Kan tablolarında ufak tefek enfeksiyonlar var. Onun dışında genel muayenelerinde de bir problem yok, ancak bir tanesinde geçmişe bağlı bir kırık söz konusu. O bölgede de bir kanama söz konusu. Ama şu an için kontrol altında, tedavilerine başlandı. Burada şu an tedavideler. Biz bütün tedavilerini oluşturduk. İyileşene kadar, toparlanana kadar burada kalacaklar. İyileştikten sonra da yerlerine yerleştirilecekler" dedi.

'ÇOK KORKMUŞLARDI'

Yaşadıklarının köpeklerde travma oluşturduğunu ve çekingenliklerinin devam ettiğini söyleyen Ölmeztürk, "İlk geldiklerinde tabii ki daha önce hiç yaşamadıkları bir durum olduğu için hepsinin gözünde korku vardı. Çok korkmuşlardı. Tabii sırılsıklam bir halde kurtarıldıkları için ilk müdahale orada yapılmış olsa da yine de hala ıslaklıklar devam ediyordu ve korku devam ediyordu. Şu an genel olarak daha rahatlamış durumdalar. Ama tabii çekingenlikleri devam ediyor. Bir tanesi daha sosyal, diğer 2'sine göre ama yine de korktukları her hallerinden belli" diye konuştu.

'DOSTLARIMIZI KORUMA ALTINA ALDIK'

Sanal medyada gördükleri videonun ardından harekete geçtiklerini söyleyen HEPAD kurucu üyesi Emre Demir, "Sanal medyada görmüş olduğumuz video karşısında biz de ekip olarak gelen ihbarlar doğrultusunda, hemen aksiyon alarak bölgeye ulaştık. Tabii ki bölgeye ulaşmamız akşam saatlerini buldu. Biz de olay yerine vardık ve yerinde tespit etmeyi, görmeyi istedik. Çünkü bu tarz afet durumlarında hemen olay yerine gitmek daha fazla soruna müsaade vermiyor. Bölgeye gittiğimizde o 3 köpeği de orada gördük. Çünkü birçok haberler dolanmaya başlamıştı. Koruma altına alındı, alınmadı gibi. Biz onları orada olduklarını ve zor durumda olduklarını görünce güvenlik önlemlerini alarak, ekip olarak dostlarımızı koruma altına aldık" dedi.

SIRTLARINDA TAŞIYARAK KURTARDILAR

Emre Demir, "Tabii ki ilk başta hayvanlar ciddi anlamda korku içerisindeydi. Hatta bir tanesi koruma içgüdüsü olmasına rağmen ona yardım edeceğimizi belli ki hissetti ve buna yardım etti. Arkadaşımız onu sırtında taşıdı. Açıkçası bu yaşanan olay, bizi ne kadar üzse de onları en azından kurtarabildik. Sonrasında da oradaki aile ile iletişime geçtik. Onlar da bu durum karşısında son derece üzgündü. Aileyle iletişim halindeyiz. 3 dostumuzdan bir tanesi hala çok korkuyor. Çünkü orada yaşayan bir köpek değilmiş. Tabii su bastıkça o da oraya sığınmış bir haldeydi. Açıkçası o aralarında en korkak olanıydı. Hala çok fazla korkuyor. Tabii ki bu korkuyu zamanla ve sevgiyle aşacağız. Sağlık konusunda buradaki hekimlerimiz gerekli her şeyi yapıyor. Ama gerçekten son derece korku içindeydiler ve hissediyorlardı. Çünkü o ufak kahverengi olan ile orta boy olan, arkadaşımızı görür görmez onun yanına gitti ve kurtarmasına izin verdi. Kangal olan dostumuz ilk başta koruma içgüdüsü olduğu için biz 'Bir şey yapar mı?' diye düşünürken kendisi izin verdi. Arkadaşımızın sırtına almasına müsaade etti. Onlar da hissedebiliyor bizim gibi" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇÖZÜM ODAKLI OLABİLMEK'

Afet durumlarının özel bir durum olduğunu ifade eden Emre Demir, "Aniden gelişebiliyor. Ama biz STK'ların, özellikle bizim önceliğimiz, çözüm odaklı olabilmek. Biz de HEPAD olarak, HAYTAP'a üye bir dernek olarak, HAYTAP'ın sağlamış olduğu bir araçla bölgeye gidip, dostlarımıza yardım etme şansı yakaladık" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Manisa, Güncel, Son Dakika

