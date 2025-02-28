Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya ışıklandırıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.
Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen, ustalarca caminin minareleri arasına asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, geceyi aydınlattı.
Kentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
Son Dakika › Güncel › Selimiye Camisi'nde Ramazan Mahyası Işıklandırıldı - Son Dakika
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