Selin vurduğu Kenya'da can kaybı 76'ya yükseldi - Son Dakika
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Selin vurduğu Kenya'da can kaybı 76'ya yükseldi

Güney Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Ülkede sel felaketiyle mücadele eden hükümet, son 12 saat içinde 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve can kaybının 76'ya ulaştığını açıkladı. Selin neden olduğu maddi zararın yanı sıra 29 kişi yaralandı, 19 kişi ise kayboldu. Bölge sakinlerine daha da şiddetlenmesi beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulunuldu.

27.04.2024 19:59
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- Selin vurduğu Kenya'da can kaybı 76'ya yükseldi

NAİROBİ - Güney Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Güney Afrika ülkesi Kenya Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Ülkede selin yol açtığı maddi zararın yanı sıra can kaybı da artıyor. Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura ortaya çıkan bilançoyla ilgili yaptığı açıklamada, son 12 saat içinde 6 kişinin daha trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini ve can kaybının 76'ya yükseldiğini belirtti. Mwaura, 29 Kenyalının yaralandığını, 19 Kenyalının ise kayıp olduğunu ifade etti. Bölge sakinlerini daha da şiddetlenmesi beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyaran Mwaura, çoğu başkent Nairobi'de olmak üzere 24 bin evin hasar gördüğünü, 130 binden fazla kişinin de yerinden edildiğini aktardı.

Mwaura Kenya'nın en uzun nehri olan Tana üzerindeki 5 barajın da yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu bildirerek, "Önümüzdeki 24 saat içinde nehrin aşağısında büyük bir taşma olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanlara daha yüksek yerlere taşınmaları tavsiye edilmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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