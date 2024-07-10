Şemdinli'de 23 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şemdinli'de 23 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Şemdinli\'de 23 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarma operasyonunda, 23 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. İran'dan getirileceği duyumu üzerine gerçekleştirilen operasyonda, at üstünde getirilen uyuşturucu, 2 çuval içerisinde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

10.07.2024 16:52
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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma operasyonunda, 23 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan uyuşturucu getirileceği duyumunun alınması üzerine harekete geçti. Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin, Hudut Birlikleri ile koordineli gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan C.K.'nin at üstünde getirdiği 2 çuval içerisinde 23 kilo 35 gram metamfetamine el konuldu. Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şemdinli'de 23 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şemdinli'de 23 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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