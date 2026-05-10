Şemdinli\'de Heyelan: Kara Yoluna Kaya Düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar köyü yakınlarında yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Şemdinli- Derecik kara yolu ulaşıma kapandı.
Şemdinli'de son günlerde etkisini artıran yağışlı hava, kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Özellikle dağlık kesimlerde zemin yapısının zayıflamasıyla birlikte heyelan riski artarken, Şemdinli- Derecik kara yolunun 20'nci kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine ekipler bölgeye giderek çalışma başlattı.
