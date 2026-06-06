Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dağlık alanda düşen kadın yaralandı.
Ağaçdibi köyü kırsalında pancar toplamaya giden Ç.U, dağlık alanda dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de Kadın Düşüp Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?