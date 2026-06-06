Şemdinli'de Kadın Düşüp Yaralandı - Son Dakika
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Şemdinli'de Kadın Düşüp Yaralandı

06.06.2026 13:10
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde pancar toplarken düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dağlık alanda düşen kadın yaralandı.

Ağaçdibi köyü kırsalında pancar toplamaya giden Ç.U, dağlık alanda dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şemdinli'de Kadın Düşüp Yaralandı - Son Dakika

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