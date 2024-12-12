Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Kaymakam Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar katıldı.
Yerli üretime dikkati çeken Kaymakam Akpınar, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Akpınar ve katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.
Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de Yerli Malı Haftası Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?