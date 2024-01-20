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Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonucunda birçok köy ve mezra yolunun kapanmasıyla birlikte, kara yolları ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun bir mesai harcayarak yolları açmaya çalışıyor. Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunda kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulması ve çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalar zorlukla ilerlerken, ekipler yolun biran önce açılması için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

20.01.2024 - 16:48,
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Şemdinli'de yol açma çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapan yollar ekipler tarafından açılıyor.

Geçtiğimiz hafta Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı bir çok köy ve mezra yolunun kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasıyla birlikte kara yolları ve İl özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir mesai harcıyor. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri kardan dolayı kapanan ve kar kalınlığın yer yer 5 metreyi bulduğu

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunca çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı ve çığ tehlikesinden dolayı çalışmalar zorlukla ilerlerken, Alan köyünün yolunun biran önce açılması için ekipler çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Şemdinli\'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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