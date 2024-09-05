Hakkari'de Yükümlülerden Öğrencilere Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika
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Hakkari'de Yükümlülerden Öğrencilere Sosyal Sorumluluk Projesi

Hakkari\'de Yükümlülerden Öğrencilere Sosyal Sorumluluk Projesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, usta öğreticilerin desteğiyle Günyazı Köyü İlkokulunda 45 öğrencinin saçını tıraş etti. Yükümlüler ayrıca çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.

05.09.2024 16:46
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yükümlüler, öğrencilerin saçlarını tıraş etti.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, usta öğreticilerin desteğiyle Günyazı Köyü İlkokulunda 45 öğrencinin saçını tıraş etti.

Denetimli Serbestlik İlçe Müdürü Ceyda Yanıkoğlu Çırak, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çırak, "Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri bize destek verdi. Yükümlülerimiz kuaförlük kursunda eğitim alarak buradaki çocuklarımızın saç tıraşını yaptı. Çocuklarımıza kırtasiye malzemeleri hediye ettik." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen çalışmanın önem taşıdığını belirtti.

Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileten Altıntaş, "Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı olarak sosyal sorumluluk projelerinin arkasında olacağız. Daha önce terör olaylarıyla gündemde kalan bir yerde öğrencilerimizin refah ve daha mutlu bir şekilde öğrenim görmeleri için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Yükümlülerden Öğrencilere Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika

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