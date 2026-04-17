Semih Kaçmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda yan taraftaki iş yerinde yemek yerken kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi. Kaçmaz'ın Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kaçmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz, kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

