Semt Çocuğu Dizisinin Provası Yapıldı

Başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik gibi isimlerin paylaştığı "Semt Çocuğu" dizisinin okuma provası A La Selva'da yapıldı.

İki Dakika Creative House'dan yapılan açıklamaya göre, senaristliğini Serkan Dağlı, yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği dikey formatlı mahalle komedisinin cast çalışmaları tamamlandı.

İki eski topçunun, bir yetenek keşfiyle kendilerini kurtarma hayalini anlatan mahalle komedisi, futbolun sadece sahada değil, sokakta da oynandığını gösteren bir yol hikayesi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Komik kısa hikayeleri ile mahallede kurulan hayalleri işleyen dizi, hem güldürmeyi hem de duygusal izler bırakmayı amaçlıyor.

Dikey dizi furyasının Türkiye'deki önemli örneklerinden biri olmayı hedefleyen dizi, dijital platformlarda yayınlanacak. Her biri 2 dakika uzunluğunda toplam 50 bölümden oluşacak dizinin yayın tarihi ise Eylül 2025 olarak planlanıyor.

Sarıyer'de geçen dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Felicia Sağnak, Begüm Akkaya, Özgür Meriç, Melisa Doğu'nun yanı sıra Seyhan Şaşko, Pascal Nouma, Ümit Karan ve Yasin Sülün de yer alıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca, gerçek bir futbolcu olan çocuk oyuncu Fikret Saral da bulunuyor.