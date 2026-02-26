Senatör Van Hollen'dan İran Uyarısı

(ANKARA) -ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD'de İran'la olası bir savaşa ilişkin tartışmalar sürerken, Irak savaşını hatırlatarak yeni bir askeri müdahaleye karşı uyarıda bulundu.

Van Hollen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İran'da olanları çoktan unuttuk mu? 8 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetti. Yüz binlerce Iraklı sivil öldü. Trilyonlarca dolar harcandı. İran'la bir savaşın Amerika'ya nasıl fayda sağlayacağını kimse açıklayamadı. Çünkü sağlamayacak."