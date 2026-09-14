Sendikalar Smart Solar yönetimine seslendi, işten atılan 7 işçi için işe iade çağrısı yaptı - Son Dakika
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Sendikalar Smart Solar yönetimine seslendi, işten atılan 7 işçi için işe iade çağrısı yaptı

Sendikalar Smart Solar yönetimine seslendi, işten atılan 7 işçi için işe iade çağrısı yaptı
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Birleşik Metal-İş ve DİSK/Enerji-Sen, Smart Solar Aliağa Fabrikası'ndaki direnişin 4'üncü gününde İstanbul Beykoz'daki genel merkez önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sendikal örgütlenmeye öncülük ettikleri için işten çıkarılan 7 işçinin işe iade edilmesi ve işçilerin sendika tercihine saygı gösterilmesi istendi.

(İSTANBUL) - Birleşik Metal-İş ve DİSK/Enerji-Sen, Smart Solar Aliağa Fabrikası'nda 4'üncü gününe giren direnişe destek için İstanbul Beykoz'daki Smart Güneş Teknolojileri Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sendikal örgütlenmeye öncülük ettikleri için işten çıkarılan 7 işçinin işe iade edilmesi ve işçilerin sendika tercihine saygı gösterilmesi istendi.

Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek, Smart Solar Aliağa işçilerinin özgür iradeleriyle DİSK/Enerji-Sen'de örgütlendiğini belirterek, "Smart Solar işçilerinin iradesi ortadadır. 7 arkadaşımız işe iade edilsin ve işçilerin özgür iradeleriyle sendikalarını seçme, toplu sözleşme yapma hakkı tanınsın" dedi.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellere de dikkat çeken Çeltek, işverenlerin sendikal yetkiye yaptığı itirazlarla toplu sözleşme süreçlerini uzattığını, bu süreçte işçilerin mağdur edildiğini ve işten çıkarıldığını kaydetti. Çeltek, "Milyonlarca insanın örgütlenme hakkı uyduruk itirazlarla elinden alınıyor. Uzun süren itiraz süreçlerinde işçiler mağdur ediliyor, işten atılıyor; işverenler ise ellerini ovuşturuyor" diye konuştu.

Çeltek, Smart Solar yönetimini görüşmeye çağırarak, "Şirket yönetimini masa başına davet ediyoruz. Hiçbir şeyi konuşmak için geç kalmış sayılmayız. Karşılıklı iyi niyetle, anlayışla, adil ve düzgün bir anlaşmanın zeminini hazırlayalım. Bütün girişimlerimize ve iyi niyetimize rağmen uzattığımız dost elini sıkmaktan imtina edip bizleri kavgaya davet ediyorlarsa, davetleri kabulümüzdür" dedi.

"ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK"

DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin de Smart Solar işçileriyle birlikte omuz omuza mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini belirterek şirket yönetimine görüşme çağrısı yaptı. Keskin, "Görüşme diyorsanız nerede, ne zaman, saat kaçtaysa Aliağa'daki işçilerin iradesini temsilen orada olur ve bu meseleyi çözüme kavuştururuz. Tercih sizin" dedi.

İşçilerin işten atılmasına ve tehdit edilmesine karşı mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayan Keskin, "İşçi arkadaşlarımızı işten atmakla tehdit edecekseniz biz de bu mücadeleyi büyütmeyi ve zafere kadar taşımayı boynumuzun borcu biliriz. Emin olun arkadaşlar, zafer haberlerimizin gelmesi yakındır. Zafer direnen emekçinin olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Sendika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sendikalar Smart Solar yönetimine seslendi, işten atılan 7 işçi için işe iade çağrısı yaptı - Son Dakika

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