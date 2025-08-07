Senegal Başbakanı'ndan Türkiye'ye Vefa

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Türkiye'nin her zaman Senegal'in yanında olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için kardeş bir ülke. Her zaman bizim yanımızda olacaktır. Biz de her zaman Türkiye'nin yanında olacağız." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Sonko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bu ziyaretin kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sonko, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin selamlarını iletti.

Sonko, "Söz konusu ziyaret bizim için çok önemli Sayın Cumhurbaşkanım. Neden çok önemli? Çünkü tüm protokol kuralları dışında, kapalı kapılar ardında her zaman siz bizim büyük ağabeyimiz oldunuz ve her zaman bizim yanımızda durdunuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi geliştirmek ve kalkındırmak için yaptığı çalışmaları hep büyük takdirle karşıladıklarını söyleyen Sonko, "Sayın Senegal Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi, bugün Türkiye'yi dünyada başarılı bir ülke haline getirdiniz. Bize ilham veriyorsunuz, ilham vermeye devam edeceksiniz." dedi.

Sonko, bugünkü görüşmelerinde önemli konuları ele aldıklarını aktararak, "Türkiye bizim için kardeş bir ülke. Her zaman bizim yanımızda olacaktır. Biz de her zaman Türkiye'nin yanında olacağız." diye konuştu.

Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkinin oldukça eskiye dayandığını ve sıcak ve dostane olduğunu vurgulayan Sonko, Türkiye'nin her zaman Senegal'e yakın bir ülke olduğunu, Türkiye'nin Batı Afrika'da ilk büyükelçiliğinin Senegal'de açıldığını söyledi.

Senegal Başbakanı, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkisinin "her zaman stratejik düzeyde artarak devam ettiğini" dile getirdi.

Bu hissiyatın karşılıklı olduğunu ifade eden Sonko, Türkiye'nin her zaman Senegal'in öncelikli ortağı olduğunun altını çizdi.

Sonko, iki ülkenin hemen hemen aynı geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Hem sizin karşı karşıya kalmış olduğunuz kültürel zorluklar olsun, hem de sömürgecilik tarihi bağlamında çok benzer sorunlarla karşılaştık. Mesela yerel dillerin kullanılması konusu bizim için çok önemli bir konu. Siz bunu başardınız." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma kararını memnuniyet ve takdirle karşıladıklarını kaydeden Sonko, "Biz de söz konusu hedefe ulaşabilmek için kendi tarafımızdan gereken ne varsa bunu yapmaya hazırız. Çünkü şunu biliyoruz ki her iki ülke arasındaki ilişki potansiyelini tam olarak kullanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonko, enerji, tarım, ulaştırma ve diğer sektörlerde Senegal'in kalkınmasını sağlamak amacıyla 2050 Ulusal Dönüşüm Programı çerçevesinde gerekli çalışmaları yürüteceklerini, bu süreci ise her zaman "stratejik ortak ve kardeş ülke olarak gördükleri" Türkiye ile işbirliği içinde gerçekleştireceklerini belirtti.

Ülkesini tekrar kalkındırma yolunda ilerletme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Sonko, çok taraflı, dengeli ve karşılıklı saygı çerçevesinde ortaklıklarla Senegal'i kalkındırmayı amaçladıklarını söyledi.

"Türkiye son derece güçlü bir savunma sanayisine sahip"

Sonko, savunma alanının da ülkesi için çok önemli olduğunu belirterek, ülkesinin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla çok fazla tehdit altında olduğunu vurguladı.

Bu nedenle "mükemmel ve tam güvenlik" sağlamaları gerektiğini kaydeden Sonko, bunu yaparken de siyasi istikrarın güçlü olması gerektiğini belirtti.

Sonko, "Türkiye son derece güçlü savunma sanayisine sahip bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı, bu bağlamda yapacağımız ortaklıkla ve sizin siyasi iradenizle, görüştüğümüz konular çerçevesinde ülkemizi gerekli savunma araç ve gereçleriyle donatıp güvenliğini sağlayacağımıza dair inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin dışında farklı konuları da ele aldıklarını aktaran Sonko, "İşbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda hemfikir olduk. Size çok teşekkür ediyoruz. Bize her zaman öncelik sağladığınız için ve her zaman güvendiğiniz için." diye konuştu.

"Soykırımın karşısında duran nadir liderlerden birisiniz"

Sonko, öte yandan görüşmede Gazze ve Filistin konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Filistin sorunu hepimizin gözlerinin önünde cereyan ediyor. ve sizin de dile getirdiğiniz gibi bu sadece planlı bir soykırım. Bütün o bölgeyi İsrail'in kendine almayı istemesi hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Senegal'in 1975'ten beri BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine (CEIRPP) başkanlık yaptığına işaret eden Sonko, "Bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz ve her zaman 'Hayır' cevabını vereceğiz. Ama şunu biliyoruz ki, büyük güçler gözlerini kapadıkları sürece ve dünyanın geri kalanına da ders vermeye çalıştıkları sürece sonuca varmak çok zor." değerlendirmesini yaptı.

Sonko, Gazze'de küçük çocukların açlıktan muzdarip olduğunu belirterek, mevcut yüzyılda hiçbir şekilde bunun bir gerekçesinin olamayacağını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Senegal Başbakanı Sonko, "Sayın Cumhurbaşkanı, göstermiş olduğunuz liderlikten dolayı size şükranlarımızı sunarız. Çünkü bu soykırımın karşısında duran nadir liderlerden birisiniz. Size tebriklerimi iletmek isterim ve her zaman Senegal olarak ne zaman ihtiyacınız olursa bu konuda size desteklerimizi sunmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız." dedi.

"Türkiye'ye güvenimiz tam"

Geçiş döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Sonko, Türkiye'nin her zaman Senegal'in kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Sonko, yarın özel sektörle görüşmelerinin olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sizin kurmuş olduğunuz model bize her zaman bir ilham olmuştur. Çok taraflı örgütlerle olan ilişkilerinizi ele aldık ve siz de bana 'Bu uluslararası örgütlerle olan ilişkilerinize belirli bir çerçevede devam etme ya da son verme konusunda sakın korkmayın' dediniz. Biz özellikle mali açıdan ve bununla beraber yine özel sektörü ilgilendirecek yerel kaynaklarımızın yüzde 90'ını kullanıma açmayı hedeflemekteyiz. Biliyorsunuz bir liman ülkesiyiz ve bununla beraber ulaştırma konusunda kendi ağlarımızı genişletmeyi de amaçlıyoruz. Ama bunun için de ortaklara ihtiyacımız var ve bu bağlamda da size ve Türkiye'ye güvenimiz tam."