Senegal'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi

Senegal'in başkenti Dakar'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen programa, Türk kurumlarının temsilcileri, Senegal'deki Türk vatandaşları ve Senegalli konuklar katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Faruk Uslu, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Büyükelçi Sağman, buradaki konuşmasında, darbe girişiminde yaşamını yitiren tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı, birlik ve beraberliği korumanın önemine işaret etti.

Türkiye-Senegal İş Konseyi ve Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf da darbe girişimi gecesi bir Senegalli olarak yaşadıklarını anlattı.

Programda, 15 Temmuz akşamı İstanbul'da bulunan Türk vatandaşı Ziya Bayındır da darbe girişiminin nasıl geliştiğini ve sokakta yaşananları davetlilerle paylaştı.

Darbe girişimine ilişkin film gösteriminin yapıldığı program, ikramların ardından sona erdi.