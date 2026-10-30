Senegal'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Senegal'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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Senegal'in başkenti Dakar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Senegal'in başkenti Dakar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ev sahipliğinde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Senegal Mikrofinans, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Bakanı Alioune Dione, Senegal Gençlik ve Spor Bakanı Djireye Clotilde Coly, Türk kurumlarının temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları, Türk vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Senegal'in ev sahipliği yaptığı ve 31 Ekim'de başlayacak 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) yarışmak üzere Senegal'e gelen Türk sporcuların sahnede İstiklal Marşı okumasıyla başladı.

Senegal Milli Marşı'nın da okunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt dışı misyonlarına gönderdiği video mesajı Fransızcaya tercüme edilerek davetlilerle paylaşıldı.

Törende davetlilere hitap eden Büyükelçi Karaoğlu, bir ülkeyi memleket kılan unsurun ortak değerler ve hissettirdiği duygular olduğunu vurguladı.

Karaoğlu, Cumhuriyet'in taşıdığı anlama dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir şarkı duyduğunuzda gözlerinizin buğulandığı, bayrağınızı tuttuğunuzda burnunuzun direğini sızlatan, parçası olmaktan gurur duyduğunuz ülkedir memleket. Bu akşam burada toplananlar için o memleketin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Uğruna öldüğümüz, gerekirse uğruna yine öleceğimiz ama bayrağını asla yere düşürmeyeceğimiz memleketimiz. Binlerce yıllık kadim Türk tarihinin en son halkası, en genç halkası olan, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyetimiz tam 103 yaşında. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

"Senegal, Türkiye ile işbirliğini sürdürme kararlılığını bir kez daha teyit ediyor"

Törende konuşan Bakan Dione da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve üst düzey siyasi diyaloğun giderek güçlendiğini vurguladı.

Dione, ekonomik ve sektörel işbirliklerine değinerek, Afrika Rafineri Şirketi (SAR) ile Türk firması Yamata arasında 23 Eylül'de New York'ta imzalanan rafineri mutabakat zaptını hatırlattı ve projenin stratejik önemine dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerinin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ilerlediğinin altını çizen Dione, "Senegal, Türkiye ile arasındaki dostluğu ve işbirliğini sürdürme kararlılığını bir kez daha teyit ediyor. Bu milli günün, dostluğumuzu ve ortaklığımızı daha da güçlendirmesini diliyorum." dedi.

Resepsiyonda, Dakar 2026'nın resmi maskotu genç aslan Ayo da sahneye çıkarak, davetlilerle fotoğraf çektirdi.

Programda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA
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