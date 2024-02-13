Senegal\'de muhalefet, ertelenen cumhurbaşkanı seçimine tepki göstermek için gösteri düzenleyecek

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Senegal'de muhalefet, 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine tepki olarak 17 Şubat'ta tüm ülkede gösteri düzenleyecek.

Seçimin 15 Aralık'a ertelenmesinin ardından 20 cumhurbaşkanı adayından 13'ünün desteklediği "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli kolektif, 17 Şubat'ta başta Dakar olmak üzere birçok kentte eylem çağrısı yaptı.

Kolektifin bugün Dakar'da düzenleyeceği eylem, valilikten izin çıkmadığı için iptal edildi.

Olası sokak olaylarının önüne geçmek için ülke çapında mobil veri kesintisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek için 9 Şubat'ta ülke çapında düzenlenen gösterilerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanmış, polis sık sık göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Ülke çapındaki gösterilerde 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki kriz nedeniyle 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmuş ve bu kararı başta sivil toplum olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişti.