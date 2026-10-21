Tehdit alıyor musunuz sorusuna Üşümezsoy'dan yanıt: "Bir zamanlar Sedat Peker'in hocasıydım" - Son Dakika
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Tehdit alıyor musunuz sorusuna Üşümezsoy'dan yanıt: "Bir zamanlar Sedat Peker'in hocasıydım"

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Berna Laçin'in programına konuk olan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, tehdit edilip edilmediği sorulunca "Tehdit eden olmuyor. Çünkü benim arkam da çok dolu" dedi. Sedat Peker'e bir dönem antrenman yaptırdığını anlatan Üşümezsoy'a Laçin, "Bir sonraki soruyu sormasam mı acaba" diyerek takıldı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuk olduğu Berna Laçin’in programında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Üşümezsoy, tehdit alıp almadığına ilişkin soruya verdiği yanıtla sunucu Laçin’i ve izleyenleri şaşkına çevirdi.

"TEHDİT EDEN OLMAZ, BENİM ARKAM DA ÇOK DOLU"

Berna Laçin’in "Peki sizi tehdit eden oluyor mu?" sorusu üzerine konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Tehdit eden olmuyor. Çünkü benim arkam da çok dolu. Bir zamanlar Sedat Peker’in hocasıydım. Ona antrenman yaptırdım" ifadelerini kullandı.

BERNA LAÇİN'DEN ESPRİLİ YANIT

Üşümezsoy'un beklenmedik çıkışı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Berna Laçin, esprili bir dille karşılık vererek "Bir sonraki soruyu sormasam mı acaba" sözleriyle ünlü jeologa takıldı.

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    Yorumlar (2)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Bir umuttur yaşamak. Selam olsun Reis Sedat Peker'i sevenlere. 3 2 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    mafyacılık bitsin silahlar sussun kardeşlik çoğalsın güller açsın iyilik yayılsın 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tehdit alıyor musunuz sorusuna Üşümezsoy'dan yanıt: "Bir zamanlar Sedat Peker'in hocasıydım" - Son Dakika
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