Şeniz Doğan: Halkın İradesinin Karşısında Kimse Duramaz

(İZMİR) - Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Antidemokratik yollarla sandıkta yenemedikleri seçilmiş belediye başkanlarımıza, iş insanlarına, öğrencilere yaptırımlar var, ama halkın iradesinin karşısında kimse duramaz" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştiriyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları kaydetti:

"İzmir, her zaman hakkına, hukukuna, özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Bugün apayrı güzel İzmir bugün çiçek açmış. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkes iradesinin yanında olmak için buraya gelmiş. Harika bir görüntü var. Buraya gelirken kalabalığı gördüğümde bir kez daha umutlarım yeşerdi. Neden bu kadar korktuklarını burdan bir kez daha gördüm. Antidemokratik yollarla sandıkta yenemedikleri seçilmiş belediye başkanlarımıza, iş insanlarına, öğrencilere yaptırımlar var ama halkın iradesinin karşısında kimse duramaz.

Genel Başkanımızın 19 Mayıs'ta bu mitingi yapması çok anlamlı. Çünkü çok farklı çok güzel bir kuşak geliyor, gençler geliyor. Gençlerin kararlılığı, vizyonu ve pratik zekasıyla başka bir çağ başka bir yere evriliyor. Bugün bu meydandan gençlerle adalet arayışımızı bir kez daha söyleyeceğiz."