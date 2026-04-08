Şentürk ve Kerimov'dan Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Vurgusu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulunan Şentürk, Kerimov ile görüştü.

Şentürk görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri yüksek düzeyde değerlendirdiklerini ve bu ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini söyledi.

Kerimov da iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini belirterek, yargı alanındaki işbirliğinin de karşılıklı ziyaretler ve tecrübe paylaşımıyla daha da güçlendiğini ifade etti.

Şentürk'e, yargı sisteminin modern gerekliliklere uygun şekilde yapılandırılması, elektronik hizmetlerin yaygınlaştırılması, hakimlerin mesleki yetkinliğinin artırılması ve ceza politikasının daha insani hale getirilmesine yönelik Azerbaycan'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.