Şenyayla Bölgesi'ne 100 Hane Dönüş Yaptı - Son Dakika
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Şenyayla Bölgesi'ne 100 Hane Dönüş Yaptı

25.06.2025 11:13
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Muş'ta huzur sağladı, 100 hane ev yaparak tarım ve hayvancılığa başladı. Yol çalışmaları hızlandı.

Muş'ta huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin ardından canlanan Şenyayla bölgesine 4 yılda 100 hane dönüş yaptı, İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden 4 yıl önce Muş'un Yamaç köyüne bağlanan Şenyayla bölgesindeki yerleşim yerlerine huzur ortamının sağlanmasıyla başlayan geri dönüşler sürüyor.

Şu ana kadar 100 hanenin dönüş yaparak evlerini inşa ettiği bölgede, tarım ve hayvancılık faaliyetleri de devletin sağladığı desteklerle arttı.

Yıllar önce terör nedeniyle terk ettikleri topraklara dönerek yaptıkları evlere yerleşen yöre sakinleri, hem küçükbaş hayvancılık yapmaya hem de ata topraklarında sebze ve meyve yetiştiriciliğine başladı.

Vatandaşların yeni evler yaparak yerleştiği bölgedeki 13 mezranın güvenli ulaşım imkanına kavuşması için İl Özel İdaresince başlatılan yol yapım ve altyapı çalışmaları da hızlandırıldı.

Ekipler, bazı noktalarda iş makineleriyle açtıkları yolları stabilize hale getirirken, bazı noktalarda da yeni güzergahlar oluşturdu.

"Geçen yıl yaklaşık 10 kilometre yol açtık"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, bölgede yürüttükleri çalışmalarla kalıcı yerleşimi desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaları etaplar halinde planladıklarını anlatan Yentür, Cumhurbaşkanı kararıyla Muş sınırlarına dahil edilen 13 mezraya ulaşımın sağlandığını, söz konusu bölgeye 100 hanenin dönüş yaptığını belirtti.

Bazı bölgelerde daha önce yol olmadığını ifade eden Yentür, şunları kaydetti:

"Devletimizin kararlı desteğiyle insanlar köylerine, mezralarına döndü. Dönünce de yol, su ve diğer ana ihtiyaçları talep etmeye başladılar. Şu ana kadar bölgede 100'ün üzerinde ev yapılmaya başlandı. Batinek mezrasına var olduğu günden bugüne kadar ilk defa biz yol götürdük. Bunun dışında da köylülerin ormanın içinde kendi imkanlarıyla gidip barınmaya çalıştığı, yayla veya mezra olarak gördükleri yerlere yol yaptık. Geçen yıl yaklaşık 10 kilometre yol açtık."

Yamaç köyü yolunun 4 kilometrelik kısmının programa alındığını ve bölgede çalışmanın devam ettiğini dile getiren Yentür, "Önce stabilize işlemleri, sanat yapıları, akabinde ise birinci kat sathi kaplama işi yapılıyor." dedi.

"Mezraya geri dönüş yapmak için ev inşa ediyorum"

Yöre sakinlerinden Suphi Adıyamanlı ise daha önce katır ve eşeklerle Batinek mezrasına ulaşım sağladıklarını belirterek, "Mezramız Muş sınırlarına dahil edildikten sonra yol, su gibi altyapıya kavuştuk. Şu anda mezraya geri dönüş yapmak için ev inşa ediyorum. Yol, su gibi altyapı imkanı yeni sağlandı. Bundan sonra hayvancılığa başlayacağım. Daha önce ulaşım olmadığı için elimiz kolumuz bağlıyken, şu anda araçlarla ulaşımı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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