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Sera Yatırım Günleri Sandıklı'da Başladı

Sera Yatırım Günleri Sandıklı\'da Başladı

Sandıklı'da 2. Sera Yatırım Günleri etkinliği, sektör temsilcileri ve yatırımcıların katılımıyla başladı.

20.02.2025 11:46
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "2. Sera Yatırım Günleri" etkinliği başladı.

İlçedeki termal bir otelde Türkiye Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği'nin (SERKONDER) düzenlediği etkinliğe, ilçe protokolü, yatırımcılar, ihracatçılar ve davetliler katıldı.

SERKONDER Başkanı Ufuk Salih Uslu, programda, Türkiye'nin örtü altı üretimi konusunda bilgi verdi.

Dünyanın artan nüfusu ve artan yaş sebze ve meyve talebi çok fazla olduğunu anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 750 bin dönüm sera var. Bunun içinde 15 bin dekar yüksek teknolojili seralarımız bulunuyor. 485 bin dekar çiftçi seralarımız var. Bunun yanında fide, fidan seramız ise 200 alan var. Türkiye'de bizim 8,5 milyon ton civarında yaş sebze örtü altında üretimimiz var. Bunun iç tüketimi 7,5 milyon ton. Yaklaşık 9 bin ton da ihracatımız var."

Konuşmaların ardından katılımcılar, sponsor firmaların stantlarını inceledi.

Etkinlik bugün, "Yatırımcı Gözüyle Seracılık Sektörü Paneli"yle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sera Yatırım Günleri Sandıklı'da Başladı - Son Dakika

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