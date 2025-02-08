Serbest Bırakılan Filistinli Daoud Manasra Ailesiyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serbest Bırakılan Filistinli Daoud Manasra Ailesiyle Buluştu

Geniş Video İzle

İsrail hapishanesinden serbest bırakılan 25 yaşındaki Daoud Manasra, ailesiyle özlem gidermek üzere Batı Şeria'daki evine döndü. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Manasra, hapisteki zor koşulları ve Filistinli mahkumların maruz kaldığı şiddeti dile getirdi.

08.02.2025 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli Manasra ailesine kavuştu

EL HALİL - İsrail tarafından bugün serbest bırakılan Daoud Manasra, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evine dönerken, ailesiyle kavuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde bugün serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar aileleriyle buluşuyor. Ofer Hapishanesinden serbest bırakılan 25 yaşındaki Daoud Manasra özgürlüğüne kavuşmasından saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evine döndü. El Halil kentinin kuzeyindeki köyüne geri dönen ve büyük bir coşkuyla karşılanan Manasra'nın ailesiyle kavuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

"İsrail askerleri mahkumları döverek, onlara saldırıyor"

İsrail tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Manasra, "Filistinli mahkumlar, hapishanelerde zor şartlarda yaşıyor. İsrail askerleri mahkumları döverek onlara saldırıyor. Yiyecek ve içecek çok az ve Filistinli mahkumlara sağlık hizmeti verilmiyor. Özgürlüğe saatler kala işgal bize büyük bir saldırıda bulundu. Filistinli mahkumları her şekilde öldürmeye çalışıyorlar. Özgürlük, karşılığı olmayan bir kelime ve özgürlüğümüzün kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitler için başsağlığı diliyorum" dedi.

Şu anda 25 yaşında olan Manasra, El Halil kentindeki bir askeri kontrol noktası yakınlarında İsrail askerini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 16 yaşında tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serbest Bırakılan Filistinli Daoud Manasra Ailesiyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
08:17 Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı
06:00 Karayipler’de 7.6 büyüklüğünde deprem 12 ülkeye tsunami uyarısı Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 12:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: Serbest Bırakılan Filistinli Daoud Manasra Ailesiyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.