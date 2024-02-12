Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Yazlık Mahallesi\'nde miting düzenledi

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Yazlık Mahallesi'ndeki mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa seslenen Alemdar, ilgi ve destek gösterenlere teşekkür ederek, Yazlık'ın şehrin en çok gelişen, büyüyen, örnek gösterilen mahallesi haline geldiğini kaydetti.
Caddeler, sokaklar, parklar, altyapı ve doğal gaz için söz verdiklerini anımsatan Alemdar, "Bize inandınız. Bizler de sizin başınızı öne eğdirmedik. Sözümüzü tuttuk. Yazlık şu anda Sakarya'nın yaşamak için tercih ettiği gözde yerlerinden birisi. Şunu ifade etmeliyim ki Yazlık'ta daha da güzel hizmetler yapılacak. İnşallah Osman Başkanımızla önümüzdeki dönemde güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.
Alemdar, her zaman davanın bir neferi olduklarının altını çizerek, "Bundan sonra yine beraber olacağız. Osman Başkanım burada, teşkilatımızla birlikte sizinle olacak. Ben inanıyorum ki Yazlık, Osman Başkanımıza sahip çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"Devraldığımız bayrağı, şeffaf ve adil şekilde daha da yukarı taşıyacağız"
Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik de Yazlık'ı çok sevdiklerini, karış karış gezdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı ortaklarımızla sahada uyum içerisinde çalışıyoruz. Yusuf Başkanımız 15 yılda çok büyük işler yaptı. Devraldığımız bu bayrağı, Cumhur İttifakı'mızla birlikte şeffaf ve adil şekilde daha da yukarı taşıyacağız. 24 saatin, 24 saati çalışacağız. Yazlık, bize hep sahip çıktı. 31 Mart'ta hem bizlere hem de Yusuf Başkanımıza en yüksek desteği vereceğinize inanıyorum."
Serdivan'ın gelişimine dikkati çeken TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da "Sizlerden aldığımız güçle, motivasyonla bizler de en güzel hizmetleri şehrimize getirmek için çalışıyoruz. Serdivan'ın evladı, kardeşiniz Osman Çelik'i inşallah 31 Mart'ta Serdivan Belediye Başkanı olarak göreceğiz. Serdivan'da çıta yükseldi, her mahallesi yol aldı. Bu ilçeye tam 15 yıl Yusuf Başkanım belediye başkanlığı yaptı. Serdivan'daki başarısı, onu büyükşehir adaylığına taşıdı. İçinizden birisi." ifadelerini kullandı.
MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ise 31 Mart seçimleri için çok büyük kararlılık ve uyumla sahada olduklarını belirterek, vatandaşlardan büyük destek istedi.
Programda, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, AK Parti Serdivan İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Haldızoğlu, AK Parti Serdivan Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, AK Parti Serdivan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, MHP Serdivan KAÇEP Başkanı Sema Barlin ve Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can da yer aldı.
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