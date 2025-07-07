Serdivan Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Serdivan Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti
07.07.2025 17:25
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Başkan Çelik, kamuya ait alanların devrini savundu, yatırım ve borç açıklamaları yaptı.

Serdivan Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı Başkan Osman Çelik yönetiminde gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri görüşmesi öncesi sunum yapan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, kamuoyunda gündeme gelen Serdivan Belediyesinin hazineye devretmiş olduğu kamuya ait cami ve okullara ilişkin açıklamada bulundu.

Mahsuplaşma kapsamında hazineye devredilen alanların aynı kullanım amacıyla halka hizmet etmeye devam edeceğine değinen Çelik, devirlerin borçların nakdi karşılığı olduğunu, bu sayede bütçeden para ödenmeden Serdivan'a daha fazla yatırım yapılabileceğini anlattı.

CHP üyeleri tarafından asılsız bilgi ve vatandaşı yanıltmaya yönelik basın açıklamaları yapıldığını savunan Çelik, camii ve okulların 6183 sayılı kanunun 8'inci maddesi çerçevesinde hazineye usule uygun olarak devredildiğini, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de CHP'li belediye ilçelerde de aynı mevzuatla vergi borçlarına karşılık kamuya ait binaların devredildiğini kaydetti.

Çelik, Sapanca Belediyesinin de mahsuplaşma kapsamında Hazine ve Maliyesi Bakanlığına kamu binası devrettiğine işaret ederek, "Böyle bir kanun varsa, biz de dedik ki bunu yapacağız, çünkü siz de yapıyorsunuz. Burada bir sıkıntı, yolsuzluk, çalma, satma yok. Biz hiç kimsenin parasını kimseye yedirmeyeceğiz, Serdivan halkının menfaatine çalışmaya devam edeceğiz. Kanunlar bize neyi emrediyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, daha sonra Serdivan Belediyesinin 2024-2025 yılında aldığı krediler ve ilçede yapılan çalışmaları meclisle paylaştı.

CHP'li meclis üyelerinin sorularının yanıtlanmasının ardından 13 gündem maddesi görüşüldü.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Kamu, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serdivan Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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