Serdivan\'da aile cinayeti davasında karar açıklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdüğü ileri sürülen sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılandığı davada karar açıklandı.
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ç.G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.T.T. ise duruşmaya katılmadı.
Cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı sanık Ç.G'nin ağabeyi B.G'ye yönelik "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 18 aydan 6 yıla kadar ile sanık M.T.T'nin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.
Müştekilerin avukatı, sanığın cezalandırılması ve lehe olan hususların kullanılmaması talebinde bulundu.
Söz verilen sanık Ç.G, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.
Ç.G'nin avukatı da yazılı savunmalarını tekrarladığını belirterek, müvekkilinin beraatini, heyet aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını talep etti.
M.T.T'nin avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.
Heyet, sanık Ç.G'nin "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi ve yeğenine yönelik "kasten öldürme" suçundan da iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Ç.G'ye "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verilen 6 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Sanık M.T.T. ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay
Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022'de Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi (32) tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.
Kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ç.G. 8 Nisan'da tutuklanmış, kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T. ise serbest bırakılmıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye yönelik "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › Serdivan'da aile cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?