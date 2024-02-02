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Kıskançlık Nedeniyle Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kıskançlık Nedeniyle Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Kıskançlık Nedeniyle Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde çıkan tartışmada kıskançlık nedeniyle kız arkadaşını silahla vuran şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Tartışmanın büyümesi üzerine kaçan zanlı, daha sonra polise teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

02.02.2024 14:19
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde Ü.D, kız arkadaşı Sevda T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçtı.

Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Sevda T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: AA

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Serdivan, Sakarya, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıskançlık Nedeniyle Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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