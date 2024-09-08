Deniz Güvercin 7 Yaşında İlk Adımlarını Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deniz Güvercin 7 Yaşında İlk Adımlarını Attı

Deniz Güvercin 7 Yaşında İlk Adımlarını Attı

Adana'da serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Deniz Güvercin, uzun süren fizik tedavinin ardından ilk adımlarını 7 yaşında attı. Ailesinin büyük mücadelesiyle Deniz, yaklaşık 10 adım atabiliyor ve okula başlamaya hazırlanıyor.

08.09.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Deniz Güvercin, uzun süren fizik tedavinin ardından ilk adımlarını 7 yaşında attı.

Derya ve Harun Güvercin çiftinin oğlu Deniz, doğum esnasında oksijensiz kalması nedeniyle 37 gününü kuvözde geçirdi.

Güvercin çifti, aradan geçen sürede evlatlarının durumunda farklılık olduğunu gözlemledi.

Götürdükleri hastanede oğullarına serebral palsi teşhisi konulmasıyla Güvercin çifti, hemen tedavi süreciyle ilgili araştırma yaptı.

Çift, evlatlarının bir an önce ayağa kalkabilmesi için yaklaşık 2 yıl önce yaşadıkları Osmaniye'den Adana'ya taşındı. Yoğun bir fizik tedavi sürecinin ardından Deniz, ailesinin de mücadelesiyle ilk adımlarını 7 yaşında attı.

Yaklaşık 10 adım atabilen Deniz, AA muhabirine, yürümeye başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Okula başlayacak olmanın da heyecanını yaşadığını belirten Deniz, "Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı merak ediyorum. Büyüyünce tiyatrocu olmak istiyorum." dedi.

Baba Harun Güvercin de Deniz'in yürüyebilmesi için büyük mücadele verdiklerini anlattı.

Yaklaşık 4-5 yıllık tedavi süreciyle oğlunun ayağa kalktığını belirten baba Güvercin, "Deniz'in bize çok yardımcı olmasıyla ilerledik. Tedavilerle ve 2 ay önce kas gevşetme ameliyatıyla şu anda fiziki duruş olarak çok iyi durumda. Deniz'in mental bir problemi yok. Sadece fiziki olarak yürümekle ilgili bir problemi var. Yaklaşık 10 adım atabiliyor. Zaten yürüme problemini aştığımızda normal çocuklardan hiçbir farkımız kalmayacak." diye konuştu.

Harun Güvercin, oğlunun okula başlayacak olmasının mutluluğunu yaşadığını anlattı.

"Ayakta bağımsız durmaya başladı"

Özel bir merkezde görev yapan fizyoterapist Turhan Ayyıldız da Deniz'e egzersiz uyguladığını ve çok yol katettiklerini dile getirdi.

Deniz'in her zaman çok istekli olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Fizik tedavi süreçlerinde bize çok yardımcı oluyor, çok destek veriyor. Günde 2 defa üst üste seans alıyor. Her zaman çok heyecanlı, istekli geliyor. Yürüme konusunda çok hevesli ve son zamanlarda bunun için iyi yol katetti. Artık yeni yeni adımlamaya ve ayakta bağımsız durmaya başladı, çok mutluyuz."

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Güvercin 7 Yaşında İlk Adımlarını Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Güvercin 7 Yaşında İlk Adımlarını Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement