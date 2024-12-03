Serebral Palsi Hastası Mustafa Erol'un Eserleri İle Azmi - Son Dakika
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Serebral Palsi Hastası Mustafa Erol'un Eserleri İle Azmi

Serebral Palsi Hastası Mustafa Erol\'un Eserleri İle Azmi

Aydın'da yaşayan Mustafa Erol, doğuştan serebral palsi hastası olmasına rağmen bilgisayar klavyesini burnuyla kullanarak 5 yılda 'Engelli Kemal'in hayatı' romanını yazdı. Yazma tutkusu ve azmi ile dikkat çeken Erol, yüksek lisans tezini kitap haline getirmek için destek bekliyor.

03.12.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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AYDIN'da yaşayan ve 'beyin felci' olarak bilinen doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan Mustafa Erol (43), bilgisayar klavyesini burnuyla kullanıp 7 yılda yazdığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo' isimli hikaye kitabının ardından, 'Engelli Kemal'in hayatı' adlı romanını da 5 yılda bitirdi. Anne Hatice Erol (63), "Ellerini kullanamadığı için burnuyla tuşlara dokunarak yazıyor. Burnuyla yazdığı için bir kelime, onun için büyük zaman alıyor" dedi.

Efeler ilçesinde yaşayan emekli memur Mehmet Emin (68) ve ev kadını Hatice Erol çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan serebral palsi hastası Mustafa Erol, okumayı evde kendi imkanlarıyla öğrendikten sonra 1999 yılında ilkokulu, ardından ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu. Üniversite sınavına girip kazandığı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 2 yıllık Halkla İlişkiler Bölümü'nü 2008 yılında tamamlayan Erol, aynı okulda dikey geçiş yaparak İşletme Fakültesi'ni de 2011'de bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde ise yüksek lisansını 2019'da tamamlayan Erol, 8 yıl önce piyasaya çıkardığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo' isimli hikaye kitabının ardından bilgisayar klavyesini burnuyla kullanıp 'Engelli Kemal'in hayatı' adlı romanı da 5 yılda bitirdi.

'MUSTAFA İÇİN İĞNEYLE KUYU KAZMAYA BENZİYOR'

Oğlunun okumayı da en az yazmak kadar çok sevdiğini ve 500'ün üzerinde kitap okuduğunu belirten Hatice Erol, "Ellerini kullanamadığı için burnuyla tuşlara dokunarak yazıyor. Oğlumun bu yaptığı, iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Burnuyla yazdığı için, bir kelime, onun için büyük zaman alıyor. İkinci kitabına başlayalı da 5 yıl oldu. Onu da tamamladı, son kontrolleri yapıyor. Çok güzel bir roman yazdı. Yazmayı sevdiği kadar okumayı da çok seviyor. Gece gündüz kitap okur. Yazar, yorulduğu zaman okumaya başlar" dedi.

YÜKSEK LİSANS TEZİ KİTAPLAŞACAK

Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa ile geçen hafta Aydın'da açılan kitap fuarına katıldık. Orada bir yayınevi yazarı Mustafa'nın yazdığı yüksek lisans tezini inceledi ve çok beğendi. Bu tezi kitap haline dönüştürüp üniversitelerde çok işe yarayacağını söyledi. Kitabın maliyeti 50 bin TL. Bu parayı toparlayabilirsek Mustafa'nın 2025 yılında 3 basılı kitabı olacak. Oğlum çok akıllı, eğer elinden tutulursa çok büyük işler başaracağından ve büyük yazar olacağından şüphemiz yok. Engelli olmayan bir insan bile Mustafa'nın yazdığı bu tezi yazamaz."

Kaynak: DHA

Mustafa Erol, Bilgisayar, Edebiyat, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serebral Palsi Hastası Mustafa Erol'un Eserleri İle Azmi - Son Dakika

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